Подмосковное УФАС пресекло распространение недостоверной рекламы

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о распространении листовок по почтовым ящикам многоквартирного дома с рекламой услуг по подтверждению соответствия приборов учета горячей и холодной воды, оформленных как официальные документы, графическое исполнение которых выполнено с использованием штрих-кодов и ссылок на нормативные правовые акты, лицом, не имеющим аккредитации в национальной системе аккредитации.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5 и пункта 6 статьи 7 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.