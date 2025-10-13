Подмосковное УФАС пресекло недобросовестную конкуренцию

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя-юридического лица о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях хозяйствующего субъекта, выразившихся в неправомерном использовании обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия хозяйствующего субъекта нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.