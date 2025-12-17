Подмосковное УФАС пресекло нарушение закона о рекламе
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении физического лица, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее в управление поступило обращение заявителя о размещении на видеохостинге рекламы, направленной на привлечение внимания к организатору азартных игр, не содержащей пометки «реклама», за пределами мест, указанных в части 2 статьи 27 Закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1, части 2 статьи 27 закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
