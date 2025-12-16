Подмосковное УФАС пресекло нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении физического лица, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о размещении на видеохостинге рекламы, направленной на привлечение внимания к организатору азартных игр, не содержащей пометки «реклама», создающей впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является способом гарантированного заработка, за пределами мест, указанных в части 2 статьи 27 закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения 16 статьи 18.1, пункта 2 части 1 статьи 27, пункта 8 части 1 статьи 27, части 2 статьи 27 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

