Подмосковное УФАС пресекло нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение, содержащее информацию о распространении рекламы эзотерических услуг в Telegram-каналах.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 6 части 5 статьи 5, части 16 статьи 18.1 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.