Подмосковное УФАС повторно оштрафовало ООО «Автобилборд» за нарушение закона

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Автобилборд» на сумму 85 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы электронных сигарет на борту транспортного средства.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Автобилборд» к административной ответственности.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.