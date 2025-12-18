Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Велформ» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Велформ» на сумму 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения c рекламой услуг фитнес-клуба без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 и части 1 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Велформ» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

