Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Орг-Моторс» за участие в картельном сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Орг-Моторс» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 5,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Орг-Моторс» и индивидуального предпринимателя в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ФГБУ «Автотранспортный комбинат», ФГБУ «Транспортный комбинат „Россия“ и ГБУ „АТК“.

Управление признало ООО «Орг-Моторс» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.