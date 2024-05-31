Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Охана-Волковский» за непредставление сведений

Московское областное УФАС России признало ООО «Охана-Волковский» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП (непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля), сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной управлением.

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела, возбужденного на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой услуг фитнес-клуба без его предварительного согласия на получения рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа обществу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.