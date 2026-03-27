Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Гарант-Бетон»

В управление поступило обращение от физического лица о рекламе на конструкции, где содержались сведения о преимуществах товара, не соответствующие действительности.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения реклама была признана ненадлежащей.

На основании принятого решения ООО «Гарант-Бетон» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

