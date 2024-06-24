Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Эдвейс Диджитал» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Эдвейс Диджитал» на сумму 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой голосового бота без его предварительного согласия на получение рекламы от общества.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении ООО «Эдвейс Диджитал» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Указанное решение послужило основанием для привлечения должностного лица ООО «Эдвейс Диджитал» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета.

Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.