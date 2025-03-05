Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Банкротство под ключ» за нарушение закона

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Банкротство под ключ» на сумму 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Управление поступило обращение, содержащее информацию о размещении в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Горячие Новости» рекламы услуг по сопровождению банкротства с нарушением требований законодательства Российской Федерации о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.