Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Банкротство под ключ» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России привлекло ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Управление признало ООО «Банкротство под ключ» виновным в совершении административного правонарушения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту размещения в соцсети рекламы услуг по сопровождению банкротства физических лиц.

В соответствии с предписанием ООО «Банкротство под ключ» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок обществу назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.

В завершении мероприятия с докладом по вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев и привел статистику принимаемых судами решений.

«В I полугодии 2024 года в судах обжаловалось 151 решение управления. 127 решений управления признаны судом законными, 24 решения отменены. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам и постановления о привлечении к административной ответственности», — заключил он.