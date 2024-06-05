сегодня в 11:05

Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Автобилборд» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Автобилборд» на сумму 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы табачной продукции на борту транспортного средства.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7 и части 2 статьи 20 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Автобилборд» к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.3.1 КоАП.