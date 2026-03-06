Подмосковное УФАС оштрафовало менеджера «Самсунг» на 20 тыс.
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС России оштрафовало директора отдела маркетинга ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» на 20 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом стало обращение гражданина, который сообщил о получении рекламного письма на электронную почту без предварительного согласия на рассылку.
Антимонопольное управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе». По итогам рассмотрения ведомство признало рекламу ненадлежащей.
На основании этого решения должностное лицо компании привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.
