Подмосковное УФАС оштрафовало компанию за спам-звонок

Московское областное УФАС России назначило компании штраф в 65 тыс. рублей за рекламный звонок без согласия абонента. Нарушение выявили после обращения жителя региона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление поступила жалоба от физического лица на звонок с рекламой охранных услуг, который был совершен без предварительного согласия на получение рекламы.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения материалов реклама была признана ненадлежащей.

УФАС вынесло постановление о привлечении хозяйствующего субъекта к административной ответственности и назначило штраф в размере 65 тысяч рублей.

