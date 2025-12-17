Подмосковное УФАС оштрафовало гендиректора ООО РИО «Феникс» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО РИО «Феникс» на сумму 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступили материалы дела о размещении в газете рекламы стоматологических услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также необходимости получения консультации специалистов.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО РИО «Феникс» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

