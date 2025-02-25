Подмосковное УФАС оштрафовало «Газпромбанк» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении начальника Департамента корпоративных коммуникаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) на сумму 6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица «Газпромбанк» (Акционерное общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.