Подмосковное УФАС оштрафовало физлицо за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о размещении в чате поселка в мессенджере рекламы, направленной на привлечение внимания к услугам визажиста-стилиста, не содержащей пометки «реклама» и указания на рекламодателя.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

