Подмосковное УФАС оштрафовало физлицо на 2,5 тыс за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2,5 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение, содержащее информацию о распространении рекламы без пометки «реклама» в видеороликах о любительской авиации.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дела по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе и вынесло решения.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решения послужили основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.