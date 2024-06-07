Подмосковное УФАС оштрафовало должностное лицо АО «Альфа-Банк» за нарушение

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица АО «Альфа-Банк» на сумму 21 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги, а также умалчивались все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 и части 2 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.