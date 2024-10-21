Подмосковное УФАС оштрафовало должностное лицо АО «Альфа-Банк» за нарушение

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении начальника Управления методологии и информационной поддержки Департамента клиентского опыта и развития эффективности малого и микробизнеса АО «Альфа-Банк» на сумму 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека и не содержала полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18, части 1 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.