Подмосковное УФАС оштрафовало Банк ВТБ за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении Банка ВТБ (ПАО) на сумму 220 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг по открытию вклада и страхованию.

В ходе рассмотрения обращения управлением было установлено, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также иную существенную информацию о рекламируемых финансовых услугах, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 28 и пункта 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения Банка ВТБ (ПАО) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

