Подмосковное УФАС оштрафовало АО «Почта Банк» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении АО «Почта Банк» на сумму 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения и входящего звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управлением было установлено, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также иную существенную информацию о рекламируемых финансовых услугах.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дела по признакам нарушения Закона о рекламе и вынесло решения.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решения послужило основанием для привлечения АО «Почта Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

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