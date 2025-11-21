Подмосковное УФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении АО «Альфа-Банк» на сумму 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о распространении ненадлежащей рекламы финансовых услуг на федеральных каналах.

В ходе рассмотрения обращения управлением установлено, что в распространяемой рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

