Подмосковное УФАС не стало включать Орехо-Зуевское казачье общество в РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении Орехо-Зуевского станичного казачьего общества в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации городского округа Шатура Московской области о внесении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по организации безопасного отдыха людей на водных объектах пляжной зоны озера «Юбилейное» города Рошаль и пляжной зоны озера «Святое» г. Шатура.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал администрации городского округа Шатура в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.