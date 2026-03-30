Подмосковное УФАС наказало компанию за спам-звонок

Московское областное УФАС России привлекло хозяйствующий субъект к ответственности за распространение рекламного звонка без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился гражданин, который сообщил о поступлении на его номер звонка с рекламой инструментов валютного рынка. Согласия на получение рекламы абонент не давал.

После проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения материалы признали подтверждающими факт незаконного распространения рекламы.

УФАС вынесло решение о нарушении законодательства. На его основании компанию привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях и назначили наказание в виде предупреждения.

