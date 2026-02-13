Подмосковное УФАС наказало «Амулет Групп» за спам

сегодня в 19:12

Московское областное УФАС привлекло ООО «Амулет Групп» к административной ответственности за рассылку рекламы без согласия получателя. Нарушение выявили после жалобы жителя Подмосковья, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение физического лица, которое сообщило о получении на электронную почту рекламы товаров и услуг компании без предварительного согласия.

В письме продвигались полиэтиленовые трубы, трубы ПНД, комплектующие и фасонные изделия, а также услуги горизонтально-направленного бурения.

Антимонопольное управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения реклама была признана незаконной.

На основании принятого решения ООО «Амулет Групп» назначено административное наказание в виде предупреждения по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ.

