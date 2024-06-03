Подмосковное ЦОП БПК рассмотрели обращения о незаконном преследовании бизнеса

Жалобы, связанные с незаконным уголовным преследованием подмосковных предпринимателей, обсудили на очередном заседании центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». При участии бизнес-омбудсмена Владимира Головнева адвокаты рассмотрели 6 обращений. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченных по защите прав предпринимателей.

В одном из дел срок следствия составляет больше 2 лет, при этом никто не задерживался, обвинение никому не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, виновное лицо до сих пор не установлено.

Следствие, в нарушение ч. 5 ст. 162 УПК РФ, использует незаконный, необоснованный и произвольный способ продления срока следствия, по обстоятельствам которого сформировалась судебная практика судов различных инстанций. В результате бездействия правоохранительных органов бизнес практически обанкротился.

В другом случае директор предприятия, занимающегося аварийно-сервисным обслуживанием приборов учета газа в домовладениях, а также распределительных станций газа высокого давления, был обвинен в мошенничестве и заключен под стражу. Вся бухгалтерская и учредительная документации организации была изъята, в связи с чем, парализована ее работа.

В ходе приема по этим и другим заявлениям адвокаты ЦОП детально изучили обстоятельства всех обращений, уточнив детали у предпринимателей и их представителей.

«Наша главная задача — защита прав предпринимателей от неправомерных действий со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, связанного с рейдерством и недобросовестной конкуренцией. На заседаниях Центра общественных процедур мы рассматриваем самые сложные дела, как те, что были озвучены сегодня, и принимаем непосредственное участие в разрешении конфликтов», — подчеркнул Головнев.

Он также отметил, что по итогу заседания все дела будут направлены в прокуратуру Московской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.