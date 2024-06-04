Подмосковное ЦОП БПК пресекло волокиту о незаконном расследовании дела

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 14:05

На совместном приеме уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнева и прокурора Московской области Сергея Забатурина был рассмотрен вопрос компании по производству теплоизоляционных труб, обратившейся с жалобой на волокиту, допущенную правоохранительными органами при расследовании уголовного дела. Нежилому зданию заявителя был нанесен большой имущественный ущерб в результате пожара, произошедшего на соседнем участке. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Из заключения экспертов не удается сделать однозначный вывод относительно причины возгорания, в связи с чем расследование дела было приостановлено.

Общество было приглашено на совместный прием регионального бизнес-омбудсмена и прокурора. В результате прокурорской проверки, постановление о приостановлении дела отменено и направлено следователю для производства дополнительного расследования.

В настоящее время решается вопрос о проведении дополнительной экспертизы причины возникновения пожара, а также выполняются процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными в ходе расследования уголовного дела, прокуратурой Московской области внесено представление начальнику следственного отдела СУ УМВД России «Серпуховское».

Обращение остается на контроле бизнес-омбудсмена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.