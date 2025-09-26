Подмосковное предприятие представит революционный сорт пшеницы на «Золотой осени»

Подмосковное предприятие «Щелково Агрохим» собирается представить на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет с 8 по 11 октября в московском «Тимирязев Центре», свой новый сорт пшеницы — «Ермоловка», названный в честь знаменитого генерала Алексея Ермолова, происходящего из дворянского рода. Этот сорт отличается высокой урожайностью и новизной для региона, что делает его важным событием для аграрной отрасли, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Рекорд по урожайности озимой пшеницы сорта «Ермоловка» был зафиксирован специалистом Книги рекордов России Александром Пересветом. В этом году урожайность этого сорта достигла более 140 центнеров с гектара (ц/га). Конкретный рекорд был установлен при влажности зерна 14,05% и составил 140,2 ц/га, что значительно превышает предыдущий рекорд, зарегистрированный в ООО «Дубовицкое» в 2023 году — 103,7 ц/га. Такой прорыв в урожайности за сравнительно короткий период свидетельствует о заметном прогрессе в сельском хозяйстве региона.

Достижения связаны с селекционной работой, которая проводится под руководством Александра Прянишникова, директора департамента селекции и семеноводства компании. Для получения таких результатов необходим высокий уровень агротехнологий — правильный агрофон, своевременное минеральное питание и эффективная система защиты растений, что позволяет реализовать генетический потенциал новейшего биотипа озимой пшеницы.

В ведомстве отметили, что уборочная кампания в регионе постепенно завершается. На сегодняшний день обрабатывается около 144 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур — это около 88% от запланированного объема (170 тысяч гектаров). Средняя урожайность по району за текущий сезон выросла на 23% и составила 37,6 ц/га, что свидетельствует о высоком уровне агротехнологий и эффективной работе фермеров. Данными результатами подтверждается динамика роста производительности и технологической модернизации сельскохозяйственного сектора Московской области, а внедрение новых сортов и современных методов возделывания способствует укреплению региона как одного из лидеров в российском агропромышленном комплексе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.