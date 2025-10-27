Подмосковное предприятие получит льготный кредит в размере 2 млрд рублей

сегодня в 19:20

Министерство сельского хозяйства РФ совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключили трехстороннее дополнительное соглашение с АО «Черкизово-Кашира». Получение льготного краткосрочного кредита в размере 2 млрд рублей будет способствовать повышению их конкурентоспособности и развитию экспортного потенциала, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Черкизово-Кашира» — современный роботизированный завод по производству колбасных изделий, входит в группу компаний «Черкизово», которая является одним из лидеров мясной индустрии России. В 2024 году завод выпустил 12,3 тыс. тонн сырокопченых колбас. Предприятие уверенно осваивает внешние рынки и постоянно наращивает объемы экспорта производимой продукции, поставляя более 100 наименований товаров в другие страны. Финансирование позволит увеличить экспорт продукции АПК, нарастить объемы производства и оптимизировать логистические процессы.

Реализация соглашения укрепит позиции подмосковных производителей на международном рынке. Поддержка крупных агропромышленных предприятий способствует увеличению объемов поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж. Подробнее о реализуемых мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.