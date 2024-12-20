Подмосковное предприятие подтвердило статус племенного завода

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации признало АО «Предприятие «Емельяновка» из Коломны племенным заводом по разведению голштинского крупного рогатого скота. Это уже третье подтверждение статуса предприятия, которое более десяти лет специализируется на выращивании коров этой породы, сообщает пресс-служба ведомства.

Коровы голштинской породы отличаются высокой продуктивностью, однако требуют особого ухода и качественных кормов. Подтверждение статуса племенного завода свидетельствует о высоком уровне профессионализма предприятия, наличии современного оборудования, качественной кормовой базы и квалифицированных специалистов. В настоящее время на предприятии содержится более 5,5 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 2 тысячи дойных коров. «Емельяновка» является частью агрохолдинга «ОСП агро», общее поголовье крупного рогатого скота которого превышает 12 тысяч голов. Среднегодовой удой на одну корову составляет около 10,8 тонн, что позволяет агрохолдингу производить около 50 тысяч тонн молока в год.

«Емельяновка», наряду с другим ведущим племенным заводом, специализирующимся на разведении голштинской породы — АО «Агрофирма Сосновка», каждый год поставляет на рынок около 400–550 племенных нетелей этой породы. Эти предприятия играют важную роль в развитии животноводства и повышении продуктивности крупного рогатого скота в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.