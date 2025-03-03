Подмосковное предприятие 4 марта проведет акцию по поиску работы за один день

Подмосковная компания «Маревен Фуд Сэнтрал» предоставляет возможность за один день (4 марта) получить работу в Серпухове. Кандидаты смогут в сжатые сроки пройти сразу несколько этапов отбора, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В первую очередь HR — специалисты и руководители производства расскажут им о работе в компании, условиях и перспективах, затем будет проведено собеседование со специалистом по подбору персонала, который оценит профессиональный опыт потенциального сотрудника, его мотивацию и личные качества.

Далее собеседование проведет руководитель производства. На этой стадии соискателям будет предложено подробно рассказать о своих навыках и пожеланиях по условиям работы. После этого для кандидатов проведут экскурсию на производственную площадку, чтобы они смогли получить более полное представление о том, как будет выглядеть их рабочее место.

«Маревен Фуд Сэнтрал» является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков, который поставляет товары в 85 субъектов Российской Федерации и за рубеж. В год выпускается около 1,5 млрд единиц продукции. В портфель компании входят следующие бренды: «Роллтон», BIGBON, «Петра», Mareven Professional Food, Actibo и др. Более подробно с условиями и вакансиями можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.