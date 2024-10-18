Подмосковное лесничество «Зеленый патруль» провело интерактивную игру для школьников

Ксения Якунина, активист школьного лесничества, выступила в роли ведущей игры для учащихся 5 «В» класса Яхромской школы № 1.

Ребята с азартом и интересом продемонстрировали свои знания о лесной экосистеме, правилах пожарной безопасности в лесах и лесовосстановлении.

«Я очень рада, что учебный год начался с такого важного мероприятия для младших классов. Участники игры с увлечением отвечали на вопросы. В современном мире, где экологические проблемы становятся всё более острыми, такие игры играют ключевую роль в повышении осведомленности людей о необходимости бережного отношения к природе. Я убеждена, что подобные мероприятия способствуют формированию экологического сознания и ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения», — рассказала Якунина.

В Подмосковье возрождение школьных лесничеств началось в 2013 году, сегодня таких объединений уже более 170, и они объединяют свыше 3 000 ребят. Под руководством специалистов дети занимаются в лесничествах, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и сохранение лесов Московской области.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.