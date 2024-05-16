Подмосковное КФХ поучаствовало в I Всероссийском форуме «Труженики села»

Форум «Труженики села» состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ и позволил организовать открытый диалог между работниками сельского хозяйства и представителями федеральной законодательной и исполнительной власти, а также представить передовой опыт отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На Форуме затронули такие темы, как:

новые подходы к социально-экономическому развитию села;

повышение уровня жизни в сельской местности;

актуальные вопросы развития сельских территорий и сельских агломераций, в том числе сельский туризм.

Также на площадке форума состоялось открытие X юбилейного фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.