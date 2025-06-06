Подмосковное хозяйство представит жеребца на международной выставке «Иппосфера-2025»

С 12 по 15 июня в клубе «Дерби» в Ленинградской области состоится международная конная выставка «Иппосфера — 2025». В мероприятии примут участие более 200 лошадей 20 различных пород, в том числе аборигенных малочисленных — характерных для определенной местности, способных адаптироваться к климату и среде обитания, среди которых: Мезенская, Вятская, Кабардинская и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что от региона в международной выставке участие будет принимать жеребец Советской тяжеловозной породы по кличке Рубеж из личного подсобного хозяйства в муниципальном округе Чехов. Владелец коня Юрий Шкарев занимается Советской тяжеловозной породой с 2012 года. В 2021 году Рубеж уже был удостоен звания «Абсолютный чемпион «Иппосфера — 2021», также в 2019 году был признан «Лучшим тяжеловозом России».

Участие в подобных мероприятиях повышает популярность исчезающих пород среди конников. Так, Советский тяжеловоз был выведен в середине 1920-х годов, официально зарегистрирован в 1952 году. В настоящее время порода достаточно малочисленная и насчитывает не более 250 особей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.