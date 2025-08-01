Подмосковное фермерское хозяйство «Былинкино» вошло в «Молочную гордость РФ»

В рамках международной молочной недели-2025, проходившей в Угличе, состоялся дегустационный конкурс, в котором приняли участие 165 образцов молочной продукции из 19 российских регионов и Республики Беларусь. Особое признание получили три сыра, произведенные подмосковным фермерским хозяйством «Былинкино» из муниципального округа Луховиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Сырные деликатесы завоевали сразу три серебряных медали в категории «Продукты сыроделия»: сыр «Бюш» с содержанием жира 40-50%, сыр «Раклет» — 48-50% жира и сыр «Столовый» — 45-50% жира.

Глава хозяйства Елена Головащенко отметила, что победа в конкурсе подтверждает успешность стратегии развития «Былинкино», которая направлена на создание собственных сильных брендов, в том числе продукции для ежедневного потребления.

Победители конкурса по качеству молочной продукции войдут в ежегодный каталог «Молочная гордость России», что даст дополнительную возможность популяризации продукции и укрепления позиций на рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.