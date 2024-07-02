Подмосковная студентка стала серебряным призером Всероссийского проекта «Твой ход»

В Москве состоялась церемония вручения наград победителям четвертого сезона Всероссийского проекта «Твой ход». Среди отмеченных — Виктория Арутюнян, студентка педагогического факультета Коломенского ГСГУ, которая заняла первое место в первом модуле трека «ПервопроХодец». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конкурсе участвовали почти 20 тыс. человек, а в финале были названы имена 200 участников из 108 вузов. Виктория Арутюнян стала единственным призером из Подмосковья.

В рамках празднования Дня молодежи в павильоне «Космос» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей проекта «Твой ход». Коломенская студентка поделилась своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что путь к победе был непростым и включал выполнение различных заданий на протяжении пяти месяцев, в том числе рассказы о студенческой жизни и изучение молодежной политики.

Студентке вручили вручили ценные призы, включая ноутбук и сертификат на онлайн-обучение, а также гаджеты от VK. Виктория также участвовала в квизе, наслаждалась выступлениями лауреатов «Студвесны» и общалась с другими победителями. Она выразила намерение продолжать участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей».

Следующий этап подачи заявок на конкурсный трек «ПервопроХодец» уже начался. Прием анкет продлится до 30 сентября на сайте.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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