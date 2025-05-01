Подмосковная студентка стала серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу

Студентка Сергиево-Посадского колледжа Софья Зайцева завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу «Юность России». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Турнир прошел в Одинцовском округе и собрал более 260 сильнейших спортсменов со всей России. Участие в таких соревнованиях — это серьезное испытание, требующее не только отличной физической подготовки, но и силы духа, уверенности в себе и умения бороться до конца.

Софья Зайцева продемонстрировала высокий уровень мастерства и волю к победе, уверенно пройдя все этапы турнира и завоевав заслуженное серебро. Эта медаль — результат долгих и упорных тренировок, силы характера и поддержки тренера и близких.

«Сергиево-Посадский колледж гордится своей студенткой-спортсменкой! Софья Зайцева — пример для подражания, вдохновляющий своим трудолюбием, целеустремленностью и верой в себя. Желаем Софье дальнейших успехов в спортивной карьере, новых ярких побед и достижения самых высоких целей!» — поздравили в учебном заведении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.