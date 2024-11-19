Подмосковная студентка стала лауреатом финала конкурса «Большая Перемена»

В Нижнем Новгороде прошел финал пятого сезона конкурса «Большая перемена» для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования в рамках Всероссийского слета «СПОдвижники». Колледж «Подмосковье» в финале представляла обучающаяся 3 курса по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» Елизавета Брюханова. Студентка стала лауреатом ll степени, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

600 студентов колледжей и техникумов из разных регионов России прошли решающие конкурсные испытания. Финал для студентов СПО — традиционно одно из самых ярких мероприятий в календаре «Большой перемены», который был объединен единой темой, посвященной Году семьи. На финальном этапе студенты СПО выполняли задания, связанные с ценностями, объединяющими целые поколения детей и взрослых, которые лежат в основе деятельности «Движения первых»: «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.