Подмосковная студентка победила во Всероссийском конкурсе профмастерства вожатых

Этот конкурс ежегодно собирает лучших представителей вожатского движения со всей страны, предоставляя им возможность проявить свои навыки, знания и творческий потенциал.

Учащаяся поделилась своими впечатлениями от участия в конкурсе, отметив, что вожатство для нее — это не просто работа, а настоящее призвание. Она подчеркнула, что, будучи вожатым, необходимо полностью отдавать себя детям, дарить им яркие эмоции и быть рядом, так как дети всегда чувствуют искреннюю отдачу. Ульяна призналась, что поначалу долго сомневалась, стоит ли подавать заявку на участие в «Лиге Вожатых», опасаясь недостатка опыта и знаний. Однако, благодаря поддержке одного близкого человека, она все же решила попробовать свои силы. По ее словам, «Лига Вожатых» стала для нее площадкой для творчества без границ, где она нашла единомышленников и ощутила общую любовь к лагерю.

Заочный этап конкурса включал в себя три испытания: профтестирование, создание тематической инфографики и командную игру в режиме видеоконференции. Эти задания, по словам Ульяны, были одновременно интересными и сложными, требовали не только профессиональных знаний, но и креативного подхода.

«Задания были интересные, сложные и необычные, заставляли думать и придумывать», — отмечает учащаяся.

Победа студентки в заочном этапе конкурса — это не только признание ее профессиональных навыков, но и свидетельство глубокого понимания роли вожатого в жизни детей. «Лига вожатых» дала ей возможность раскрыть свой потенциал и показать, насколько важен творческий подход в этой профессии. Подобные конкурсы играют ключевую роль в развитии и поддержке молодых специалистов, вдохновляя их на дальнейшее совершенствование своих навыков и открытие новых горизонтов в работе с детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.