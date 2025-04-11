Подмосковная служба «Дети в семье» обсудила меры помощи кризисным семьям региона

В мероприятии приняли участие региональный куратор Проекта «0-4» в Московской области Светлана Кручинина, представители министерства социального развития Московской области, руководители и специалисты учреждений системы профилактики социального сиротства в регионе.

В ходе совещания участники обсудили стратегические цели и задачи проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет», а также оценили промежуточные итоги реализации проекта на территории Московской области. Особое внимание было уделено данным мониторинга, который демонстрирует информацию о детях в возрасте от 0 до 4-х лет, находящихся в семейных центрах Подмосковья.

Заместитель директора ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы» и руководитель службы «Дети в семье» Анна Тихонова рассказала, что в настоящее время на особом контроле службы находятся 6 семей.

«Среди них три наиболее сложных случая были рассмотрены сегодня на заседании. В первой семье воспитываются двое детей, во второй — трое, а в третьей — девять. Все дети в настоящее время находятся в семейных центрах Московской области», — уточнила Тихонова.

По третьему случаю присутствует положительная динамика, и в ближайшее время 9 детей вернутся в родную семью. Что касается первых двух случаев, то супервизоры службы «Дети в семье» продолжат индивидуальное сопровождение этих семей. Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям участников региональной команды эти семьи смогут преодолеть кризис и вернуться к полноценной жизни, и дети — вернутся к своим родителям».

По итогам встречи куратор проекта «0-4» дала рекомендации по дальнейшему развитию форматов помощи семьям на территории Московской области.

Московская область входит в число 14 пилотных регионов РФ, где реализуется проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет». Этот проект был инициирован Уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Основная задача проекта — сокращение количества детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 4 лет. Стратегическая цель — повысить устойчивость российских семей с детьми до 4 лет в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе создающей риски помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.