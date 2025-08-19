Подмосковная система с ИИ выявила около 23 тыс случаев нелегальной торговли

В Подмосковье искусственный интеллект уже обнаружил больше 57 тыс. случаев стихийной торговли, а за этот год зафиксировано около 23 тыс. попыток нелегальной продажи товаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Нейросеть через 6,6 тыс. камер системы «Безопасный регион» круглосуточно следит за тем, чтобы на улицах не появлялись нелегальные торговые точки. Если находит точки незаконной торговли, сохраняет видеокадр и автоматически ставит задачу на устранение нарушения.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.