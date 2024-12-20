Подмосковная школьница победила в международном конкурсе IISEEF

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Ученица 11 класса физтех-лицея им. П. Л. Капицы Диана Имаева одержала победу в международном конкурсе IISEEF (International Innovation Science Energy Engineering Fair), завершившемся в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Выпускница выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика» и завоевала золотую медаль, заняв первое место.

Международный конкурс IISEEF — научное мероприятие для обучающихся от 13 до 18 лет. Участники представили свои исследовательские проекты в различных областях, включая физику, химию, биологию, инженерию-энергетику и математику-компьютер.

Руководителем проекта Дианы выступил Владимир Бабинцев, доцент кафедры общей физики МФТИ и учитель физики физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

Ранее, в октябре, Диана Имаева стала призером конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Ученые будущего» в МГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.