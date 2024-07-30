Подмосковная семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Ежегодно семьи Московской области становятся участниками Всероссийского конкурса «Семья года», в котором из года в год принимают участие более 4 тыс. семей со всей России. В этом году 115 семей из разных округов Подмосковья подали заявки для участия в региональном этапе конкурса, но в финал на федеральный этап вышли только 5 семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

По итогам всероссийского конкурса в номинации «Семья — хранитель традиций» победителями стала многодетная православная семья Зотовых Владимира Викторовича и Екатерины Николаевны из подмосковного города Серпухов. Совсем недавно, в Год семьи, по Указу президента России губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил Екатерине почетное звание «Мать-героиня».

«Наши многодетные семьи ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе. Всего же у нас в регионе более 122 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается свыше 363 тыс. детей. Мы гордимся нашими семьями и поддерживаем их. Так, недавно мы упростили получение выплаты вместо земельного участка для многодетных, а возможность культурного просвещения сделали доступным — посещение музеев теперь бесплатное», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Зотовы Владимир и Екатерина — родители 10 детей. Они выпускники Гнесинского училища, он — фортепианного факультета, она — дирижерско-хорового. Все их дети тоже получили начальное музыкальное образование, пятеро из них — высшее. В 1993 году в семье Зотовых родился семейный певческий ансамбль «Живая старина», который до сих пор хранит традиции русского духовного пения, исполняя богослужебные песнопения и духовные стихи православных народов мира a сарpella и в сопровождении гуслей.

За 30 лет своего существования семейный ансамбль записал 5 аудио-дисков, посетил многие города России, ближнего и дальнего зарубежья, стал участником всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.