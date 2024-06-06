Подмосковная практика по вопросам развития садоводства признана лучшей в регионе

В Московской области формируется одна из лучших практик в России по вопросам оказания органами государственной власти и местного самоуправления мер поддержки и взаимодействия с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами. Такое заключение сделал федеральный Росреестр. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

В Московской области более 12 тыс. СНТ и 4 млн. садоводов из Москвы и Подмосковья. В целях оказания мер поддержки и взаимодействия с СНТ, вот уже 10 лет у нас действует общественная организация — союз дачников Подмосковья, в состав которой входят представители областного правительства, Мособлдумы, общественных организаций и органов местного самоуправления.

Организация имеет местные подразделения на всей территории региона. В 2016 году по поручению Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева был дан старт проекту по оказанию помощи садоводам в оформлении личного и общего недвижимого имущества, ответственным за реализацию которого определено наше ведомство.

Помимо установленного законодательством порядка, взаимодействие с СНТ осуществляется на региональном и местном уровне посредством проведения встреч, конференций, форумов, круглых столов, консультаций с представителями дачных и садоводческих товариществ. Решение насущных проблем садоводов и дачников — важный вопрос для государства, и выстроенная работа позволяет нам оказывать содействие председателям и членам СНТ в решении вопросов широкого спектра.

Совместно с общественными организациями, профильными министерствами Московской области, Росреестром, БТИ Московской области, налоговой службой в регионе проводится системная работа по основным направлениям садоводов: — социальной газификации; — цифровизации собраний СНТ; — льготных тарифов на электроэнергию; — вывоза мусора; — ремонта подъездных дорог.

Помимо этого, проходят и выездные встречи с садоводами для консультаций, оформления заказов на проведение кадастровых работ и регистрации прав на недвижимость. Вышеуказанные меры обеспечивают регистрацию недвижимости садоводов по 70-80 тыс. объектов ежегодно.

Также, в Московской области порядка 1 300 СНТ регулярно пользуются Федеральным проектом «Цифровые СНТ» (платформа preds.ru), который имеет лицензию на обработку персональных данных. Указанный ресурс, помимо электронного голосования, предоставляет полный цикл услуг по регистрации уставов СНТ, подготовке и проведению общих собраний, осуществляет представительство в судах. Для строительства и реконструкции инфраструктуры СНТ (подъездные дороги, водозаборные узлы, газификация) с 2018 года в рамках заключенного правительством Московской области с правительством Москвы соглашения о стратегическом развитии Московского региона и соглашения о взаимодействии в сфере социального, инфраструктурного и транспортного обеспечения СНТ, из бюджета Москвы ежегодно выделяются средства в размере более 1 млрд.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.