Подмосковная пенсионерка сдала полиции дочь и зятя из-за поддержки Украины

Пенсионерка из Сергиева Посада сдала полиции дочь с зятем и внуками за их поддержку Украины, сообщает Mash .

Пожилая женщина приютила 37-летнюю дочь с мужем и детьми. Раньше они жили в Мариуполе, но решили переехать в спокойное место два года назад.

Все жили спокойно, пока семья не получила паспорта РФ. Тогда дочь и зять устроили травлю пенсионерке. Они глумились над пожилой женщиной и ее взглядами на украинский конфликт, высказывали поддержку Киеву.

Через некоторое время она не выдержала давления и пошла рассказать обо всем в полицию. Она рассказала, что вся семья дочери зомбирована, даже дети, которым 8 и 10 лет, на смеются над ней на украинском языке. Также пенсионерка высказала желание отправить зятя на фронт.

Полицейские начали проверку по данному факту.