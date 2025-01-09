Подмосковная партия ЕР поздравила участников ВОВ с Новым годом и Рождеством

Депутатский корпус «Единой России» совместно с волонтерами и молодогвардейцами навещали ветеранов, вручали им подарки и поздравительные открытки с теплыми пожеланиями.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе проживает свыше 500 участников Великой Отечественной войны.

«Мы никогда не забудем подвиг, который совершили наши ветераны. Их мужество и стойкость стали основой для мирной жизни будущих поколений. Поздравляя их с праздниками, мы хотели подчеркнуть, что они всегда остаются в центре нашего внимания и заботы», — отметил Брынцалов.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, что в регионе на протяжении нескольких лет реализуется этот партпроект. Одна из его целей — не позволять переписывать историю Великой Отечественной войны, хранителями которой являются участники тех событий.

«Каждая встреча с ними — это возможность услышать их истории, узнать о том, как они пережили тяжелые времена войны и послевоенное восстановление. Мы стремимся донести до подрастающего поколения важность сохранения нашей истории, чтобы они знали о подвиге своих предков и гордились ими. Ветераны — это живые свидетели тех событий, и их воспоминания должны передаваться из поколения в поколение», — подчеркнул Вшивцев.

Так, депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов и глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий поздравили кавалера ордена Отечественной войны II степени Владимира Городисского. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 15 лет. В неполные 18 лет он пошел на фронт, где получил специальность наводчика противотанкового ружья.

В Дмитровском округе депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко вручила подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны — Анатолию Хомичу и Виталию Воронову. Анатолий Хомич сражался на Белорусском фронте в составе танковой бригады с 1943 года. Форсировал Днепр и совсем немного не дошел до Берлина — весной 1945 года попал в госпиталь. Виталий Воронов в 1943 году был призван на фронт и сражался на Куршской косе.

«Большая честь и радость поздравлять наших дорогих ветеранов с Новым годом. Эти люди стали символами стойкости и героизма, и мы должны помнить обо всех их заслугах», — сказала Марина Шевченко.

В Павловском Посаде депутат Мособлдумы Линара Самединова встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Прасковьей Шулаковой, чтобы лично поздравить ее с праздниками. В 1941 году, будучи юной комсомолкой, она добровольно отправилась на фронт. Несмотря на юный возраст, Прасковья Михайловна с честью несла службу санитаркой, спасая жизни раненых бойцов.

«Такие встречи — еще одна возможность выразить свою благодарность и уважение нашим дорогим ветеранам. Прасковья Михайловна всегда с теплотой встречает гостей, делится воспоминаниями и мудрыми советами. Искренность и жизненный опыт Прасковьи Михайловны вдохновляют, дарят энергию и силы», — подчеркнула Линара Самединова.

Помимо новогодней акции «С Новым годом, ветеран!» «Единая Россия» в Подмосковье проводила «МастЕРские Деда Мороза», а также поздравляла бойцов СВО и их семьи, пациентов медицинских учреждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.