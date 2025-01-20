Подмосковная «Молодая Гвардия» запустит в 2025 году кадровый проект «ПолитЗавод»

Молодогвардейцы Подмосковья запустят проект «ПолитЗавод», направленный на поддержку молодых лидеров в сфере публичной власти. Реализация намечена на 2025 год. Об этом на 2-м этапе XVII Конференции регионального отделения МГЕР сообщила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

В своем докладе лидер подмосковных молодогвардейцев рассказала о планах на 2025 год. «ПолитЗавод» станет одними из ключевых проектов в этом году. Он будет реализован совместно с Центром занятости населения Московской области, соглашение с которым представители МГЕР подписали в ходе Конференции.

«Кадровый проект „ПолитЗавод“ — это конкурсная программа по обучению и сопровождению молодых политиков. „Молодая Гвардия“ каждый год демонстрирует достойные результаты в избирательных кампаниях разного уровня, однако иногда ребятам не хватает знаний и компетенций, а также необходима поддержка. Для этого мы и запускаем проект — для привлечения еще большего количества молодежи в политику. В рамках проекта мы будем обучать молодых кандидатов, наблюдателей, агитаторов и политтехнологов», — рассказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Проект будет реализован по двум направлениям: подготовка кандидатов в депутаты до 35 лет «Молодежь во власть» и подготовка муниципальных и государственных служащих, общественных деятелей «Служение Отечеству». К проекту планируется привлечь более 1000 участников, из них 20 станут победителями.

«В рамках подписанного соглашения, Кадровый центр Подмосковья будет содействовать трудоустройству наших молодогвардейцев — молодых и активных ребят, в органы исполнительной власти нашего региона, муниципалитеты и администрации городских округов. Я уверена, что этот проект станет важным шагом вперед, так как позволит нам сформировать мощный политический кадровый резерв не только для Подмосковья, но и для всей Российской Федерации», — подчеркнула заместитель директора Московского областного «Центра занятости населения Московской области» Ольга Пугачева.

Диана Алумянц также рассказала и о других проектах, реализация которых намечена на 2025 год. Муниципальные и региональные проекты затрагивают самые разные сферы жизни: образование, спорт, культура и медиа.

В честь 80-летия Победы «Молодая Гвардия» запустит открытый конкурс молодежных инициатив с призовым фондом в 300 тысяч рублей. Проекты должны быть направлены на сохранение исторической памяти и формирование у жителей региона уважения к военной истории России. Также вместе с «Музеем Победы» активисты перезапустят информационный портал «Лица Победы». В течение 2025 года более 100 волонтеров МГЕР будут модерировать заявки пользователей на включение информации о ветеранах ВОВ и тружениках тыла в базу портала.

В 2025 году молодогвардейцами будет запущена также региональная Медиашкола «МУЗА», целью которой является формирование и обучение молодежной медиа-команды Московской области. В рамках проекта пройдут региональный форум, блог-тур, медиа-завтраки и онлайн-обучение. Лучшие участники получат стажировки и трудоустройство. В Медиашколе примут участие 200 человек, а 10 выйдут в финал. Проект получил грант «Росмолодежи» в размере 600 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.